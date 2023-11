Londra, la Russia valuta uso di un aereo di epoca sovietica

Lunedì 20 Novembre 2023, 10:52 - Ultimo aggiornamento: 11:06

Il ministero della Difesa britannico ha pubblicato un report nel quale si dice che la Russia sta considerando la riattivazione dell'aereo da ricognizione ad alta quota M-55 Mystic B, risalente all'era sovietica. L'aereo, capace di operare a oltre 21.000 metri, è stato recentemente utilizzato per scopi scientifici, ma si ritiene che all'interno sia stata montata una capsula militare da ricognizione. Gli esperti britannici sottolineano che la mancanza di una capacità adeguata di intelligence è stata una carenza critica nella strategia di approvvigionamento russo. Ritengono che questa capacità sia essenziale per il successo nelle operazioni aeree, marittime e terrestri. Il rapporto suggerisce che l'M-55 potrebbe essere riattivato per potenziare le limitate capacità di intelligence della Russia nell'area dell'Ucraina, indicando che l'aereo potrebbe essere impiegato in missioni contro l'Ucraina dallo spazio aereo russo.