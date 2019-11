Londra, due studenti italiani condannati a 7 anni e mezzo per stupro: in un video ridevano dopo la violenza

I due giovani italiani Ferdinando Orlando e Lorenzo Costanzo, già riconosciuti colpevoli a Londra dello stupro di una ragazza avvenuto il 26 febbraio 2017 in una discoteca di Soho, dovranno fare sette anni e mezzo di carcere ciascuno. Lo riferisce Sky News. Nel verdetto emesso il 15 ottobre scorso il giudice della Isleworth Crown Court di Londra si era riservato di rendere nota in seguito la durata del periodo di detenzione, come avviene nel Common Law anglosassone.

Londra, due italiani condannati per stupro: in un video gli studenti ridevano dopo la violenza

Vergogna tricolore a Londra, nel Regno Unito: due italiani, di 25 e 26 anni sono stati riconosciuti colpevoli a Londra dello stupro di una ragazza avvenuto il 26 febbraio 2017 in un locale notturno di Soho. Un'infamia, stando alla sentenza del giudice britannico che li ha condannati, celebrata poi senza ritegno sotto l'occhio di una telecamera di sorveglianza quasi come un'impresa di cui complimentarsi sguaiatamente l'un con l'altro. La vicenda risale all'epoca in cui i due, Ferdinando Orlando e Lorenzo Costanzo, tratteggiati dai media d'oltremanica come figli di «buona famiglia», frequentavano corsi postlaurea presso università londinesi.

Teatro, un club di Argyll Street, nel cuore di Soho, a

Una preda, insomma, secondo le indagini di Scotland Yard, che il duo ha abbordato rapidamente: otto minuti di approccio in tutto prima di spostarsi nello stanzino in cui si sarebbe consumato il violento doppio abuso. Tanto brutale che Lorenzo e Ferdinando pare siano stati visti uscire un quarto d'ora più tardi sorreggendo dai due lati la ragazza, abbandonata infine in un bagno del locale ferita e semi-incosciente.

