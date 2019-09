Londra, uomo accoltellato in pieno giorno in metropolitana. È ipotesi baby gang

Di nuovo violenza a Londra, in pieno giorno. L'ultima vittima della scia di sangue che da tempo ormai tiene in ostaggio la capitale britannica è un uomo che ieri è stato pugnalato a morte alla stazione della metropolitana di Hillingdon, poco prima delle 4 del pomeriggio, sotto gli occhi attoniti degli altri passeggeri. All'arrivo degli operatori medici, non c'era più niente da fare e l'uomo è stato dichiarato morto.

L'episodio porta il numero dei decessi causati da omicidio a 113, nel solo periodo da gennaio a settembre 2019. Per ora, nessun sospettato è stato arrestato ma stando a quanto dichiarato da Gary Richardson, detective della British Transport Police, ancora una volta sbuca l'ipotesi baby gang: «Anche se siamo agli inizi delle operazioni investigative, crediamo che possa essere coinvolto un gruppo di giovani uomini». Per facilitare le indagini la stazione della metropolitana dove è avvenuto il delitto rimane per il momento chiusa.

