London Bridge, identificata la seconda vittima: è una ex studentessa di Cambridge

Londra. È stata identifica la seconda vittima dell'attacco terroristico avventuo sul London Bridge venerdì scorso: si tratta di una ex studentessa dell'Università di Cambridge. Lo riferisce il vice rettore dell'ateneo, citato da diversi media britannici. Il nome della donna non è stato ancora reso noto, mentre ieri era stato identificato Jack Merritt, laureato a Cambridge, quale altra vittima dell'attentato al London Bridge. Il vice rettore di Cambridge Stephen J Toope ha inoltre informato che alcuni membri dello staff dell'Università sono rimasti feriti nell'attacco.

Ieri invece era stata diffusa l'identità dell'uomo rimasto ucciso, Jack Merritt, un dottorando dell'università che era uno dei coordinatori di «Learning Togheter» il programma per la riabilitazione degli ex detenuti della facoltà di criminologia di Cambridge. Khan era stato invitato a partecipare, insieme ad altri ex detenuti, alla conferenza organizzata dal programma che si è svolta in un edificio, il Fishmonger Hall, che si trova sul lato nord del ponte. Secondo a polizia l'attacco di Khan è iniziato subito dopo aver lasciato la conferenza.

Ultimo aggiornamento: 16:30

