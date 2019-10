Londra, due italiani condannati per stupro: in un video gli studenti ridevano dopo la violenza

Due studenti italiani, Lorenzo Costanzo e Ferdinando Orlando, in trasferta a Londra, in Inghilterra, sono stati giudicati colpevoli per lo stupro di una donna all'interno di un locale londinese, violenza avvenuta il 25 febbraio 2017. A emettere il giudizio stamane, la Corte di Isleworth. La violenza, riporta il tabloid britannico The Sun, sarebbe avvenuta all'interno del locale manutenzione del 'Toy Room Club' di Soho, a Londra, 6 minuti dopo l'incontro in pista fra i due studenti di 25 e 26 anni e la giovane, ubriaca al momento dello stupro.

Una violenza messa in atto a turno da entrambi gli italiani e che ha lasciato alla giovane lesioni tali da costringerla a un intervento chirurgico. I due italiani avrebbero inoltre ripreso lo stupro con i telefonini per poi abbandonare la vittima nella toilette del locale e allontanarsi. Le immagini dei dei giovani che esultano e dei loro volti sono state diffuse su Twitter dalla Metropolitan Police di Londra.



#GUILTY | CCTV shows the moment two men brazenly laugh and high-five each other, moments after raping a woman at a nightclub in #Soho.

Today, they have been found guilty of four counts of rape.

Read more 👉 https://t.co/1DTNzU1Z5N pic.twitter.com/bTeOmjMpTw

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 15 ottobre 2019