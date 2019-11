Londra, allarme bomba: chiuso Vauxhall Bridge, trovato un veicolo abbandonato

Un veicolo abbandonato ha fatto scattare l'allarme bomba a Londra. La polizia ha chiuso Vauxhall Bridge, uno dei ponti della capitale inglese, per la presenza sospetta di un veicolo. Sul posto gli artificieri che hanno ispezionato l'auto. I testimoni parlano di un grosso dispiegamento di forze dell'ordine, che hanno comunicato che nessun arresto è stato effetuato. Il veicolo è stato rinvenuto oggi, 1 novembre, intorno alle ore 16 (ora locale).



The police have closed Vauxhall Bridge and both roads to Vauxhall Bus station. There’s no way to even walk past Vauxhall, we’re trapped. pic.twitter.com/utdixuVH0o

— Dawn Foster (@DawnHFoster) 1 novembre 2019