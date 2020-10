Lockdown a Parigi, code di auto sino a 700 km per rientrare o partire

Tutti in fila per un ultimo bicchiere prima del lockdown. Ieri pomeriggio e in prima serata, file di auto per 700 chilometri circondavano Parigi, in Francia, tra parigini che lasciavano la capitale per trascorrere il mese di lockdown nelle case di campagna e altri che rientravano dopo le vacanze. Fino a tutto il weekend, il premier Jean Castex ha annunciato «tolleranza» per gli spostamenti fra le regioni proprio per consentire il rientro. Da lunedì 2 novembre, sarà vietato spostarsi all'interno del paese.

APPROFONDIMENTI NUMERI COVID Covid diretta, nel mondo 1 milione di casi in due giorni. Negli Stati... IL FOCUS Covid, nuova variante in Europa partita quest'estate dalla Spagna LO SCENARIO Il nemico che la Francia non riesce a sconfiggere

E la Parigi del primo giorno del nuovo lockdown è di nuovo deserta ma meno silenziosa e più animata di quando, lo scorso 17 marzo, sprofondò nel silenzio assoluto della prima chiusura generale anti-Covid. A differenza di quel primo esperimento, questa volta rimarranno aperte le scuole - oggi ancora chiuse per le vacanze di Ognissanti ma in riapertura lunedì - e sono comunque aperti uffici, fabbriche e tutto il settore pubblico.

Anche se certi scorci di città sono ripiombati nel silenzio più totale. Ecco come si presenta stamattina Rue de Rivoli.

Paris la Rue de Rivoli ce matin qui aurait cru un jour qu’il n’y aurait plus de voitures ? pic.twitter.com/178fQK8Ffg — Patrick MartinGenier (@MartinGenier) October 30, 2020

Ultimo aggiornamento: 10:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA