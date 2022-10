Liz Truss si dimette, la premier inglese lascia dopo 44 giorni: «Ho parlato con il Re»

Liz Truss si dimette dopo 44 giorni. La premier inglese lascia da leader del Partito conservatore e rimarrà premier solo fino a quando non sarà scelto un successore. Si tratta del periodo più breve a Downing Street per un primo ministro nella storia del Regno Unito.

Chi succederà alla Truss?

Il nuovo inquilino di Downing Street dovrebbe essere nominato entro venerdì prossimo. Lo ha detto Graham Brady, presidente del potente comitato 1922, al termine dell'incontro con il presidente del partito conservatore, Jake Berry. «Ho parlato con il presidente del partito, Jake Berry - ha detto Brady - e mi ha confermato che sarà possibile condurre uno scrutinio e concludere le elezioni della leadership entro venerdì 28 ottobre. Quindi dovremmo avere un nuovo leader in carica prima della presentazione del bilancio che avrà luogo il 31». Intanto il nuovo ministro delle finanze Jeremy Hunt ha indicato di non volersi candidare per il posto di primo ministro mentre sembra in pole position l'ex segretario del Tesoro Rishi Sunak, battuto due mesi fa dalla stessa Truss per la leadership del partito e dunque per la posizione di primo ministro. Secondo gli osservatori per la premiership dovrebbe correre anche Suella Braverman, l'ex ministro dell'interno che ha rassegnato ieri le dimissioni e pubblicato una lettera fortemente critica nei confronti della stessa Truss.

Le parole della premier inglese

Il governo «ha ottenuto risultati sulle bollette energetiche», oltre a «delineare una visione per un'economia a bassa tassazione e alta crescita che sfrutterebbe le libertà della Brexit». Ma «riconosco che, data la situazione, non posso portare a termine il mandato per il quale sono stata eletta dal partito conservatore». Con queste parole la premier britannica Liz Truss ha annunciato le sue dimissioni affermando di essere entrata in carica «in un momento di grande instabilità economica e internazionale».

Liz Truss to resign as UK prime minister after 45 days in office https://t.co/WdW4QyHMyl — BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 20, 2022

Perché si è dimessa

In questi giorni in numero crescente di legislatori ha chiesto le dimissioni di Truss dopo settimane di turbolenze innescate dal suo piano economico. Un programma che ha innescato turbolenze finanziarie e una crisi politica che ha visto la sostituzione del capo del Tesoro di Truss, molteplici inversioni di marcia e una rottura nel partito conservatore al governo. Molti conservatori avevano affermato che Truss doveva dimettersi, ma mercoledì è rimasta, dicendo che era "una combattente e non una che molla".

Le richieste dell'opposizione

Il leader dell'opposizione britannica, il laburista Keir Starmer, ha chiesto elezioni «subito» dopo le dimissioni della premier Liz Truss.

Mosca: « Regno Unito non hai vissuto tale imbarazzo »

Il Regno Unito «non ha mai vissuto un tale imbarazzo». È il commento di fonti della diplomazia russa dopo le dimissioni della premier britannica Liz Truss.

Casa Bianca: Manterremo rapporti stretti »

Gli Stati Uniti manterranno stretti rapporti con la Gran Bretagna, chiunque sarà il suo premier, chiunque sostituirà Liz Truss. Lo ha detto il capo dello Staff della Casa Bianca Ron Klain nel corso di una intervista a Msnbc commentando le dimissioni di Truss e annunciando che nelle prossime ore il presidente americano Joe Biden farà una dichiarazione in merito. «Tutto quello che voglio dire è che il nostro paese ha sempre avuto un rapporto speciale con il Regno Unito, indipendentemente dalla politica del loro primo ministro», ha affermato.