Lite per la salsa agrodolce, 16enne uccisa davanti a un McDonald's: Naima accoltellata da una coetanea

Una lite sulla salsa fuori da un McDonald's di Washington finisce in tragedia. Una sedicenne, Naima Liggon, del Maryland, è stata accoltellata e poi uccisa domenica intorno alle 2 del mattino. Trasportata in ospedale con un mezzo privato, è stata raggiunta poi dagli agenti intorno alle 2 del mattino per la segnalazione di un'adolescente con ferite da arma da taglio. Nonostante gli sforzi per salvarle la vita, la ragazza è morta in ospedale.

Sempre domenica una ragazza di 16 anni, anche lei di Waldorf, è stata arrestata e trovata con un coltello. È accusata di omicidio, aggressione con intento di uccidere, aggressione aggravata, aggressione criminale e porto di armi pericolose, ha riferito la NBC.

La lite davanti a McDonald's

L'adolescente è comparsa in udienza lunedì presso la Corte Superiore di Washington: secondo il detective Brendan Jasper la giovane è stata accoltellata per una discussione su una «salsa agrodolce» avvenuta tra tre ragazze fuori dal McDonald's poco dopo le 2 del mattino.

Liggon e un'altra ragazza hanno iniziato a colpire la ragazza sospettata dell'omicidio cercando di entrare in un'auto.

Quest'ultima, però, si è scagliata contro Naima con un coltellino da circa 19 centimetri colpendola al petto e all'addome. Il suo avvocato ha sostenuto che lei ha agito per legittima difesa in una controversia iniziata dagli altri, mentre i pubblici ministeri hanno sostenuto che era stata l'unica persona che ha preso un coltello durante la rissa.

«Alla fine, qualcuno è morto per una lite sulla salsa», ha detto il giudice della Corte Superiore di Washington Sherri Beatty-Arthur, secondo il Washington Post.