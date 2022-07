Lilibet e la foto mai vista con la regina Elisabetta, Meghan ed Harry pensano sia un segnale di “rottura”

Il principe Harry e Meghan Markle temono che la loro figlia possa essere “cancellata dalla storia reale” dopo che non sono riusciti a ottenere una foto della piccola Lilibet con la regina durante il fine settimana del Giubileo. Questo è quanto ha affermato un commentatore della Casa Reale. Harry e Meghan hanno infatti portato Lilibet nel Regno Unito per la prima volta all’inizio del giugno scorso per celebrare il raggiungimento dei 70 anni sul trono della Regina.

APPROFONDIMENTI ROYAL FAMILY Meghan Markle, nuova carriera in politica? LA CONFESSIONE Harry: «Kate Middleton vive come una prigioniera» ROYAL FAMILY Il principe Carlo e quei 3 milioni in contanti PERSONE Foto

Meghan Markle, la Regina insabbia il report sulle accuse di bullismo dello staff. «Resterà segreto»

La foto

Il fine settimana ha segnato anche il primo compleanno di Lilibet e i Sussex hanno rilasciato una foto della loro figlia più piccola a un picnic nella loro casa reale a Windsor. Ma nonostante questa foto, i fan non hanno visto né Lilibet né Archie, 3 anni, apparire in nessun evento reale e il commentatore reale Neil Sean ha affermato che ciò potrebbe far temere al Duca e alla Duchessa di Sussex che i loro legami reali si stiano erodendo. «Tutto questo è incentrato sul presunto incontro tra Sua Maestà la Regina e Harry e Meghan al Frogmore Cottage, e sulla foto che nessuno ha mai visto e che sarebbe stata scattata a Sua Maestà con la piccola Lilibet», ha detto Neil in un recente Video di YouTube.

«Secondo una buona fonte negli Stati Uniti, Meghan e Harry avvertono di essere stati cancellati in qualche modo dalla storia reale. Il fatto che abbiano deciso di pubblicare quella foto della loro figlia al mondo è stato semplicemente un modo per dire alla Regina, “eccola, questo è quello che ti stai perdendo”».

Neil ha riconosciuto che non c’è stata alcuna conferma da Buckingham Palace sul fatto che un incontro abbia effettivamente avuto luogo tra la Regina e i Sussex durante il weekend del Giubileo, con Harry e Meghan presenti solo in un’occasione reale.

Tuttavia, il commentatore reale era d’accordo con altri esperti e ha suggerito che la mancanza di uno scatto che ritraesse la regina e la sua pronipote potrebbe aver frustrato gli ex reali: «Non avendo una foto con Sua Maestà la Regina, secondo quella buona fonte, sembra che sia Harry che Meghan sentano che la loro figlia sarà messa fuori dalla storia dei Reali» ha affermato «Questo perché se ci si pensa, la coppia quando tornerà dalla regina? Ci sarà l’opportunità di avere un ritratto formale di Lilibet con la monarca che ha 96 anni?».