Usa, licenzia 900 dipendenti via Zoom: «Siete improduttivi». Ma da poco la società aveva ricevuto 750 milioni di dollari

Sono stati licenziati in 900, il 9% del totale dei dipendenti della società di mutui statunitense Better.com. Ma il modo in cui i lavoratori l'hanno appreso è fuori dal comune: l'Amministratore delegato e fondatore della società, Vishal Garg, ha comunicato al nutrito gruppo il taglio via Zoom, in una chiamata di gruppo. La scorsa settimana la società aveva ricevuto un finanziamento pubblico di 750 milioni di dollari.

«Se siete in questa chiamata, fate parte dello sfortunato gruppo che viene licenziato», stando a quanto riferito dalla Cnn queste sarebbero state le parole dell'Ad Garg. «Il vostro impiego qui è terminato con effetto immediato», avrebbe proseguito. A seguito della chiamata di gruppo, come ufficializzazione della cessazione del rapporto di lavoro, il manager avrebbe detto ai partecipanti alla chiamata, che a breve avrebbero ricevuto «via email tutta la documentazione dedicata con ulteriori dettagli».

I motivi dei licenziamenti

Tra le cause con cui l'Amministratore delegato ha motivato la decisione ci sono presunti problemi, quindi, legati alle prestazioni e alla produttività: Garg ha accusato i dipendenti di «rubare» ai loro colleghi e clienti essendo improduttivi e lavorando solo due ore al giorno.

Il finanziamento pubblico

Lo scorso maggio la dirigenza dell'azienda aveva manifestato la volontà di trasformarsi in una società pubblica. Per questo la scorsa settimana Better.com era stata destinataria di un finaziamento pubblico di ben 750 milioni di dollari.

La notizia ha provocato molta indignazione sui tutti i social. Online si è diffusa la protesta per la decisione del tutto inaspettata da parte della dirigenza della società di mutui Better.com

Il precedente

Garg in passato era stato accusato di mobbing sul posto di lavoro. In una sua email indirizzata allo staff si sarebbe lamentato con violenza dell'improduttività e dell'inefficienza di alcuni dipendenti: «Siete dannatamente lenti! Siete un branco di sciocchi!», queste alcune frasi estratte dalla posta elettronica.

La società

Better.com è una società fornitrice di mutui senza commissioni. I clienti possono chiedere preventivi e consulenze, firmando poi tutte le pratiche online. Il sistema consente alla società di preapprovare le pratiche per i mutui in pochi minuti anziché in settimane, in modo da essere molto competitivi e aggressivi sul mercato.

