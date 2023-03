Licenziata perché incinta ottiene risarcimento da 15.000 sterline: «Era una questione di principio, non di soldi»

Una direttrice di un ristorante licenziata dopo aver detto al suo capo che era incinta ha ottenuto un risarcimento di 15.000 sterline dal tribunale. Anna McKnight, questo il nome della donna di 28 anni, ha detto di essere rimasta "sorpresa e sconvolta" quando ha scoperto dalle risorse umane che era stata licenziata. Poi ha ricevuto il messaggio WhatsApp dal titolare che diceva "niente rancore". La signora McKnight, il cui figlio Goldie ha ora cinque mesi, si è vista riconoscere £ 15.365.

Il comportamento del titolare

La signora McKnight ha iniziato a lavorare al ristorante di tapas Fenwick 47 come assistente manager nel dicembre 2021. Ha scoperto di essere incinta del suo secondo figlio, a metà gennaio 2022 e il direttore generale del ristorante, il signor Carruthers, si è congratulato con lei. Doveva andare in congedo di maternità nell'agosto del 2022, ma è stata gradualmente esclusa dai turni. "Nel febbraio 2022 - ha testimoniato la donna - ho sperimentato dolore legato alla sua gravidanza".

La risposta della società

"Dalla fine di marzo 2022 il signor Carruthers ha offerto alla signora McKnight un numero notevolmente inferiore di turni rispetto a prima. Il 16 aprile 2022, ha offerto la disponibilità per tre turni la settimana successiva." Quando le è stato offerto solo un ulteriore turno nel maggio 2022, la signora McKnight ha cercato risposte dai capi della WBI Ltd, che gestisce il ristorante, ma non è riuscita a entrare in contatto con le risorse umane per quattro giorni.

Woman sacked from Scots restaurant after announcing pregnancy wins £15,000 in pay-out



Anna McKnight was 'ostracised' after telling Jonny Carruthers she was expecting and was deliberately given fewer shifts.



https://t.co/aAUmM1QlMY — Pickles U Fat Get (@torysmasher) March 6, 2023

Il messaggio

Il signor Carruthers le ha inviato un messaggio dicendo "niente rancore" e non le ha più inviato messaggi fino a settembre 2022 per congratularsi con lei per la nascita di suo figlio. Il giudice del lavoro Brian Campbell ha concluso che la signora McKnight è stata discriminata. Il giudice Campbell ha dichiarato: "Non c'erano altri fattori apparenti nel suo rapporto con il signor Carruthers, che è stato amichevole e di supporto fino alla fine, o qualsiasi problema con la sua performance o condotta che suggerisse un'altra ragione per il suo licenziamento nel modo in cui lo era. "La decisione inaspettata di licenziarla le ha causato un certo stress in un momento in cui già soffriva di malattia e altri sintomi legati alla gravidanza. Aveva impegni economici in relazione all'appartamento e all'auto oltre alle spese quotidiane. "Ha chiamato il suo partner e suo padre per aiutarla a pagare le bollette. Si sentiva sconvolta e vulnerabile. Sentiva che il modo in cui il suo licenziamento era stato attuato era particolarmente subdolo. "Non c'erano prove di nessun altro motivo per il suo licenziamento. Non le è stata data alcuna indicazione che sarebbe stata licenziata, tanto meno un motivo, fino a quando non ha iniziato a contattare il suo datore di lavoro per discutere del suo congedo di maternità e delle modalità di pagamento".

Il principio

Le domande sono state vinte nei confronti di WBI Ltd, che non si è costituita in giudizio. La signora McKnight ha detto in seguito: "Sono solo contenta che sia finita. In tutta onestà, non si trattava mai di soldi, era il principio. Trattare qualcuno così in circostanze normali, non importa durante una gravidanza, è semplicemente disgustoso". Le aziende devono rendersi conto che non possono e non vogliono farla franca trattando le donne in questo modo. Hanno cercato di approfittarsi di me mentre ero vulnerabile, ma non permettevo a nessuno di cavarsela trattandomi così male. "Spero che aiuti qualcuno in futuro; l'intero stigma intorno alla donna che deve lasciare il lavoro a causa della gravidanza deve essere eliminato e le aziende devono capire che devono sostenere e accogliere la donna in questa posizione".