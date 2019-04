Libia, violenti scontri a sud di Tripoli. Conte: rischio arrivo foreign fighters

Proseguono gli scontri in Libia. Violenti combattimenti sono scoppiati ad Ain Zara, sobborgo a 15km a sudest di Tripoli. L'area è quella dove si è registrata nei giorni scorsi l'avanzata più poderosa delle forze di Khalifa Hafatar. Le truppe del maresciallo sono invece in rotta lungo l'asse sudoccidentale: i Katiba, fedeli al governo di Fayez al Sarraj, sono avanzati di altri 5 km verso sud e si avvicinano ad Aziziya, bastione di Haftar, pressato da ovest dall'avanzata dei soldati di Zintan.

«Siamo in grado in difendere Tripoli e siamo determinati a farlo, e rispediremo le milizie di Haftar da dove sono venute», ha detto il vicepresidente del consiglio presidenziale libico Ahmed Maitig in un incontro alla stampa estera a Roma. «Dopo 13 giorni dall'inizio dell'offensiva di Haftar verso la capitale la nostra situazione è molto migliorata, siamo tutti uniti a ovest, da Tripoli a Misurata, da Zintan a Zawia», ha assicurato Maitig, avvertendo: «Non ci può essere un'altra dittatura militare in Libia, il popolo vuole elezioni, democrazia».

Maitig ha ricordato che l'offensiva di Haftar ha finora provocato «18 mila sfollati da Tripoli, oltre cento morti, tra cui decine di civili, e cinquecento feriti». «In città la vita scorre normalmente, ma a sud della capitale le milizie di Haftar continuano a lanciare bombe pesanti, effettuare raid, utilizzare ragazzini come combattenti». Per Maitig «Haftar sta mandando un messaggio che c'è una guerra tra est e ovest, ma è sbagliato, non c'è divisione nel paese, tutti vogliono elezioni e democrazia. È la guerra di una sola persona».

«Siamo molto preoccupati per la crisi libica, abbiamo sempre lavorato e continueremo a lavorare per scongiurare una crisi umanitaria che può esporre al rischio dell'arrivo di foreign fighters sul nostro territorio. Bisogna assolutamente evitare l'escalation », ha detto il premier Giuseppe Conte. «Non è necessario in questo momento che io o il ministro Moavero andiamo in Libia. Con gli interlocutori comunque parliamo, andare lì non è una priorità», ha aggiunto.

