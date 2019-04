Libia, Serraj: «800mila migranti pronti ad invadere l'Italia». L'Onu contro Haftar: «Il suo è un golpe»

Libia, Serraj: «800mila migranti pronti ad invadere l'Italia». «Fate presto», il peggioramento della situazione in Libia potrebbe spingere «800mila migranti e libici a invadere l'Italia e l'Europa». E in questo enorme numero di migranti ci sono anche criminali e soprattutto jihadisti legati a Isis. Lo sostiene il premier libico Fayez al-Sarraj, in un'intervista all'inviato del Corriere della Sera a Tripoli, pubblicata sul sito del quotidiano. Sarraj ringrazia inoltre l'Italia per la sua mediazione e per il suo sostegno per la pace in Libia.

Continua l'escalation di violenza in Libia; le forze di Khalifa Haftar hanno lanciato cinque missili Grad nel corso della notte sul quartiere di Abu Slim, a ridosso del centro di Tripoli. Lo riferiscono le autorità del municipio e numerosi residenti. Un missile ha centrato un'abitazione, causando almeno tre feriti, e distruggendo diverse auto parcheggiate nei pressi.

Libia, Sarraj: «Niente cessate il fuoco, Haftar si ritiri». Già centinaia i morti

Libia, Conte incontra lunedì Al Thani (Quatar) e il vice premier libico

L'Onu contro Haftar: «Il suo è un golpe». «Khalifa Haftar non sta compiendo un'operazione anti-terrorismo, ma un colpo di Stato»: lo ha detto l'inviato speciale dell'Onu in Libia, Ghassan Salamè, al programma radiofonico R4 della Bbc.



Intanto una intera compagnia di Tarhouna delle forze di Khalifa Haftar si è arresa alle forze governative libiche sul fronte di Suani ban Adem, 25km a sudovest di Tripoli. Lo riferiscono fonti informate all'ANSA. La compagnia, composta da una trentina di militari, si è consegnata uomini e mezzi - tra i quali diversi pick-up e blindati - alla brigata 166 di Misurata, attiva nell'area.

«Stiamo sempre seguendo l'evoluzione in Libia, oggi è una giornata molto impegnativa, siamo preoccupati, dobbiamo assolutamente scongiurare che possa proseguire questo conflitto armato - ha detto il preidente del Consiglio, Giuseppe Conte - Abbiamo una precisa strategia, vogliamo una soluzione politica, farò di tutto perché tutti gli attori libici, ivi compresi gli esponenti della comunità internazionale, lavorino con noi per una soluzione pacifica».

