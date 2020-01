Libia, le milizie di Haftar bloccano il principale campo petrolifero del Paese

Mentre a Berlino i Paesi partecipanti alla conferenza di sulla Libia hanno approvato la dichiarazione finale alla bozza che era stata messa a punto, il sito Libya Observer comunica che questa mattina è stata interrotta la produzione petrolifera al giacimento di El Sharara, nell'est del Paese. Secondo i media locali, un gruppo armato vicino al generale Khalifa Haftar ha bloccato un oleodotto che trasporta il greggio dal giacimento alla raffinera di Zawiya. Ieri, la Noc, la compagnia petrolifera libica, era stata costretta a bloccare la produzione di petrolio in cinque terminal petroliferi, dichiarando cause di forza maggiore, dopo che milizie vicine al generale avevano annunciato il blocco dell'export.

Production at #Libya’s biggest oil field of El Sharara has been stopped after an armed group loyal to warlord Khalifa Haftar closed an oil valve in the pipeline that carries crude from the field to the Zawiya refinery pic.twitter.com/CoDDuN1K06

— The Libya Observer (@Lyobserver) 19 gennaio 2020