Libia, l'annuncio del ministro: si valuta rilascio di tutti i migranti

La Libia valuta il rilascio di tutti i migranti al momento nei centri di detenzione del Paese. Il governo libico del premier Fayez al Sarraj «dopo il massacro a Tajoura sta considerando il rilascio di tutti i migranti nei centri di detenzione, perché la loro sicurezza non può essere garantita», ha detto il ministro dell'Interno Fathi Bashagha, come riferisce The Libya Observer.

Bashaga ha anche evidenziato che il governo di concordia nazionale è obbligato a proteggere tutti i civili, ma gli attacchi ai centri di detenzione con jet F-16 vanno oltre le capacità del governo di proteggerli.



«Nonostante gli appelli della comunità internazionale in Libia le parti avversarie non stanno dimostrando la disponibilità a fermare lo scontro militare e a sedersi al tavolo dei negoziati: crediamo che in questa situazione la priorità sia fermare lo spargimento di sangue, che potrebbe portare a una guerra civile di larga scala», ha detto oggi la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, nel corso del briefing con la stampa. «Ribadiamo la nostra posizione a favore della soluzione pacifica della crisi libica. Sfortunatamente, la faida e il vuoto di potere in Libia stanno creando un ambiente favorevole per l'attività di vari gruppi terroristici, dato che le loro attività criminali sono diventate più frequenti», ha detto Zakharova. «Queste attività possono essere sconfitte solo con sforzi coordinati di tutte le forze patriottiche nazionali, sia nella parte occidentale che in quella orientale del paese». La posizione di Mosca è quella di istituire un regime di cessate il fuoco. «Chiediamo alle forze politico-militari della Libia d'iniziare il dialogo e prendere misure per ripristinare un processo politico inclusivo con lo scopo finale di superare la divisione del paese e formare istituzioni statali efficaci e uniformi», ha concluso. Lo riporta la Tass.

Ultimo aggiornamento: 16:52

