Migranti, barcone con 50 persone si capovolge. Alarm Phone: «Bambini a bordo, si teme fatalità»

Un'imbarcazione che trasportava oltre 50 persone si è capovolta al largo delle coste della Libia. Lo ha reso noto l'Unhcr, aggiungendo che i soccorritori sono in arrivo. «Le persone a bordo dicono che stanno imbarcando acqua e che varie persone, inclusi bambini sono andate fuoribordo. Temiamo che ci siano delle fatalità. Cos'altro deve succedere affinché le autorità si prendano responsabilità per la situazione?». Così, Alarm Phone su Twitter.

Sempre oggi la Guardia Costiera della Turchia ha annunciato di aver tratto in salvo un gruppo di migranti dopo il naufragio di un barcone al largo della costa turca all'altezza della provincia sudoccidentale di Mugla. Le operazioni, riferiscono stamani i media turchi, sono scattate ieri per trarre in salvo 15 migranti - compresi due bambini - e un sospetto trafficante di esseri umani che erano a bordo del barcone.

LEGGI ANCHE Migranti, naufragio nell'Egeo: 7 morti, 5 sono bambini



BREAKING: Boat carrying about 50 people drowned off the Libyan coast - UNHCR https://t.co/Z5sJ7Eanxe pic.twitter.com/UlzWkJYn3k — VOP Today News (@VOP_Today) September 28, 2019



I migranti sarebbero siriani e palestinesi. Ieri la Guardia Costiera turca ha confermato la morte di sette migranti - cinque bambini e due donne - a causa del naufragio di un'imbarcazione vicino all'isola greca di Chios.

Ultimo aggiornamento: 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA