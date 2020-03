Libia, l'Italia condanna nuovo attacco a Tripoli: «Haftar cessi le ostilità, necessaria tregua»

Dopo il nuovo raid di Haftar - tre razzi ieri sera che hanno colpito il centro storico di Tripoli ferendo tre persone - si cerca ancora una volta di ricucire la labile speranza di un accordo tra le parti. Un accordo quanto mai necessario ora che il coronavirus è sbarcato anche nel Paese africano. Così l 'Ambasciata d'Italia , nell'accogliere con favore la disponibilità delle governo del premier Fayez al-Sarraj a una tregua umanitaria per affrontare l'emergenza coronavirus, ha rinnovato la propria richiesta alle forze del generale Khalifa Haftar di aderire a una cessazione delle ostilità.



«L'Ambasciata d'Italia a Tripoli ha accolto con favore la disponibilità del Governo di Accordo Nazionale della Libia ad aderire ad una tregua umanitaria per contrastare la minaccia posta dalla diffusione del Coronavirus», si afferma in un comunicato della rappresentanza dipplomatica diffuso oggi su Twitter. «Nel condannare con fermezza i continuati, inaccettabili bombardamenti che negli ultimi giorni hanno colpito quartieri residenziali di Tripoli causando numerose vittime civili e da ultimo il centro storico della Capitale», prosegue la nota, «rinnoviamo al Gen. Haftar ed alle sue forze la richiesta di accogliere in maniera costruttiva l'appello per una cessazione delle ostilità». «Auspichiamo che una tregua umanitaria possa anche favorire il raggiungimento di un accordo tra le parti sulla bozza di accordo per un cessate il fuoco definitivo nel quadro dei lavori della Commissione Militare Congiunta 5+5», conclude il comunicato

