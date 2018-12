Giuseppe Maria Buccino Grimaldi è stato designato in Consiglio dei ministri nuovo ambasciatore italiano in Libia. Sostituisce Giuseppe Perrone, da mesi ormai lontano da Tripoli per motivi di sicurezza. Napoletano, classe 1961, Buccino Grimaldi è stato già ambasciatore a Tripoli dal 2011 al 2015. © RIPRODUZIONE RISERVATA