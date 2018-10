“Liberato” il figlio di Khashoggi: i regnanti sauditi gli concedono di fuggire negli Usa

Il figlio primogenito del giornalista Jamal Khashoggi, Salah, ha lasciato l'Arabia Saudita. Lo ha reso noto la Cnn citando una fonte vicina alla famiglia del giornalista ucciso il 2 ottobre scorso all'interno del consolato di Riad a Istanbul. Salah Khashoggi ha doppia cittadinanza americana e saudita, e presumibilmente si trasferirà negli Stati Uniti. Finora non aveva potuto lasciare il Regno in quanto qualche mese fa Riad gli aveva imposto restrizioni sui suoi movimenti all'estero. Martedì il principe ereditario Mohammed bin Salman e il re saudita Salman hanno ricevuto Salah bin Jamal Khashoggi per esprimergli le loro condoglianze.



La foto della stretta di mano

tra il principe e il figlio del giornalista ha fatto in questi giorni il giro del mondo, suscitando reazioni indignate per un gesto considerato un'imposizione e quasi un atto di violenza nei confronti di un uomo che non può ribellarsi. Concedendo a Salah di espatriare bin Salman spera così di sopire le critiche internazionali, nel giorno in cui a Riad si è conclusa la

Davos del deserto

“obbligata”“D”, la grande conferenza economica organizzata dai sauditi che è riuscita a incassare 56 miliardi di dollari di accordi commerciali, nonostante il boicottaggio di tanti grossi soggetti della finanza e dell'imprenditoria mondiale.