Mercoledì 20 Ottobre 2021, 11:16

Il mea culpa del governo lettone spiega il lockdown che coinvolgerà il Paese baltico fino al 15 novembre: «Noi, il governo e la società intera non siamo riusciti a raggiungere una copertura vaccinale sufficiente. Per cui dobbiamo chiedervi di sospendere le vostre vite per alcune settimane per evitare lo scenario peggiore possibile», ha detto il ministro lettone della salute Daniels Pavļuts.