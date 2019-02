Trova antico letto in discarica e lo svende, il compratore scopre che «fu di Enrico IV re d'Inghilterra»

Trova un letto antico in una discarica e lo vende per 2.200 sterline ma poi scopre che quel letto appartenne al re Enrico IV d'Inghilterra (1457-1509). Almeno così sostiene il compratore, un antiquario britannico, Ian Coulson.



Il letto matrimoniale di re Enrico VII d'Inghilterra e Elisabetta di York, fondatori della casata dei Tudor, che governò l'Inghilterra per oltre un secolo, fino agli inizi del Seicento, sarebbe stato custodito per lungo tempo in un albergo inglese e sarebbe poi finito in una discarica.



Proprio qui sarebbe stato salvato da un appassionato e messo in vendita online nel 2010 da una casa d'aste di Chester come «letto a baldacchino vittoriano riccamente intagliato con scudi nobiliari». Fu allora che fu acquistato da Coulson per 2.200 sterline. Negli ultimi anni il letto è stato oggetto di un'estesa ricerca storica da parte del suo nuovo proprietario, che ne ha dato conto in un simposio al Victoria & Albert Museum di Londra, come riferisce il sito internet Artnet New. Secondo Ian Coulson, in questo letto sarebbe stato concepito re Enrico VIII, il fautore dello scisma anglicano.

Ultimo aggiornamento: 13:46

