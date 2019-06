Lego e Blackstone si alleano e comprano i musei Madame Tussauds

Lego e Blackstone si alleano per rilevare Madame Tussauds che, oltre ai famosi musei delle statue di cera controlla i parchi LegoLand e altre attrazioni in 25 paesi, fra i quali il London Eye. In base all'accordo Merlin Entertainments è valutata 6 miliardi di dollari. Il consorzio che l'acquista è composto da Kirbi, la società di investimento della famiglia che controlla Lega, da Blackstone e dal fondo pensione canadese CPPIB. Kirbi ha già in portafoglio il 30% di Merlin ma con l'acquisizione salirà al 50%, con Blackstone e CPPIB che controlleranno la quota restante.



Ultimo aggiornamento: 16:45

