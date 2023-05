Legge anti gay in Uganda, il presidente firma la stretta: carcere e pena di morte

In Uganda è stata firmata una legge che rende illegali gli atti omosessuali e prevede la pena di morte per gli omosessuali condannati per stupro o per rapporti sessuali con minori o disabili.

Il presidente ugandese Yoweri Museveni ha firmato la nuova legge introdotta a marzo. Lo ha confermato la portavoce del Parlamento Anita Annet Among e l'ufficio del presidente.

È una legge che punisce molto severamente gli atti omosessuali e che si configura come una delle leggi anti-LGBTQ più dure al mondo. La legge prevede l'ergastolo per chiunque pratichi sesso gay, riporta il New York Times.

Chiunque abbia meno di 18 anni e venga condannato per aver avuto rapporti sessuali gay rischia fino a tre anni di carcere. La legge incoraggia anche le persone a denunciare qualsiasi sospetto di omosessualità. Chiunque permetta l'utilizzo di locali per rapporti omosessuali potrebbe rischiare fino a sette anni di carcere e una persona condannata per omosessualità potrebbe essere mandata in "riabilitazione".

Questa svolta legislativa può compromettere gravemente i progressi dell'Uganda, Paese dell'Africa orientale, nella lotta all'HIV, denunciano le Nazioni Unite e gli Stati Uniti. Perché un numero crescente di persone è e sarà scoraggiato dal richiedere servizi sanitari vitali per paura di attacchi e punizioni, hanno aggiunto.

