Stati Uniti, legge sull'aborto bloccata dal Senato. Biden: «Continueremo a combattere per le donne»

La legge sull'aborto negli Stati Uniti subisce uno stop. Il Senato americano blocca il provvedimento per trasformare in legge la storica sentenza della Corte Suprema che ha legalizzato l'aborto negli Usa. La misura introdotta dai democratici prevedeva il diritto delle donne all'accesso alle interruzioni di gravidanza a livello federale. Al provvedimento servivano 60 voti per essere approvato invece è stato bloccato con 49 voti a favore a fronte di 51 contrari. I repubblicani hanno votato tutti contro, mentre fra le fila democratiche solo il senatore Joe Manhcin si è schierato con i conservatori.

Legge sull'aborto negli Stati Uniti, la dichiarazione di Biden

«Continueremo a combattere per le donne». Lo afferma il presidente Joe Biden commentando il blocco in Senato del provvedimento che avrebbe garantito l'accesso delle donne all'aborto a livello federale. Una misura introdotta dai democratici dopo la fuga di notizie dalla Corte Suprema, orientata a capovolgere la Roe v. Wade, la storica sentenza del 1973 che ha legalizzato l'aborto negli Stati Uniti. Biden attacca l'sotruzionismo dei repubblicani nella bocciatura e invita gli elettori a scegliere «più senatori pro-scelta in novembre».

Usa, Corte Suprema e aborto: cos'è la sentenza Roe v. Wade

Kamala Harris: «Il Senato ha fallito»

«Tristemente il Senato ha fallito nel difendere il diritto di scelta delle donne sul proprio corpo». Lo afferma il vicepresidente Kamala Harris dopo la bocciatura del provvedimento per trasformare in legge la sentenza Roe v. Wade e garantire quindi il diritto delle donne all'aborto a livello federale.