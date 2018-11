Legata a testa in giù e chiusa in una gabbia muore a 19 mesi: condannati mamma e compagno

Ultimo aggiornamento: 19 Novembre, 08:21

Era statanel suo lettino e intrappolata come in una. Così è morta la piccola Ellie-May Minshull, a solia causa delle brutalità inferte dalla mamma e dal suo compagno che però sono stati condannati. Il giudice ha stabilitoper sua madre Lauren Coyle e il suo ex partner Reece Hitchcott, entrambi di 20 anni e di Preston.La coppia è stata ritenuta responsabile della morte della bambina, il cui omicidio aveva sconvolto tutto il paese. Il suo lettino è stato descritto dagli inquirenti come una gabbia, uno strumento di tortura dove la bambina era stata costretta a dormire a testa in giù. La struttura era stata coperta dalle lenzuola e la cameretta era stata completamente chiusa in modo che la piccola restasse al buio per ore, quelle in cui non ce l'ha più fatta ed è morta.Come riporta la stampa locale ora giustizia è stata fatta ma la famiglia continua ad essere dilaniata per la perdita della piccola. Il padre di Ellie ha dichiarato di essere distrutto, di non riuscire a immaginare di non poter più abbracciare la bambina, descritta da tutti come una bimba allegra e sorridente.