BRUXELLES La Commissione Ue ha ricevuto la lettera di Italia, Germania, Francia e Polonia sulle regole della concorrenza, e «terrà conto di tutti i contributi» nell'ambito del «processo di revisione in corso». Lo ha detto una portavoce della Commissione europea. «Le regole della concorrenza sono la pietra angolare del mercato unico, e assicurano condizioni eque che danno alle imprese l'incentivo a investire, innovare e crescere. È quindi importante che si adattino ad un mondo che cambia rapidamente, che è sempre più digitale e globalizzato e che deve diventare più verde», ha spiegato la portavoce. Assicurando che «gli strumenti di politica della concorrenza hanno una capacità intrinseca di reagire alle circostanze del mercato che cambia a causa della possibilità di una valutazione caso per caso». In ogni caso la Commissione «sta riflettendo sull'efficacia delle regole e valuta se siano adatte alle sfide digitali e verdi», ha aggiunto.