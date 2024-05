Venerdì 31 Maggio 2024, 06:25

Più la Russia avanza, più l’Europa e la Nato sdoganano - tra mille sfumature, dubbi, contrasti - il tema tabù del difendersi guerreggiando veramente a sostegno dell’Ucraina, più da Mosca arrivano tremende minacce come quella del «fungo atomico» che vorrebbe scatenare il Cremlino e più la campagna italiana per il voto dell’8 e 9 giugno si tinge da tutte le parti di arcobaleno. Il pacifismo senza se e senza ma all’inizio del tragitto verso le Europee era appaltato soprattutto a certa sinistra cieca e ideologica, a minoranze demagogiche come quelle della lista Santoro chiamata Pace Terra Dignità, al grillismo anti-occidentalista versione Conte che ha fatto subito mettere la parola Pace nel logo M5S.

Poi, sempre di più e adesso siamo all’escalation del pacifismo elettorale, si è sparso sull’intero arco parlamentare il richiamo, vago eppure impressionante, retorico e tuttavia insistentemente rivendicato, del «cessate il fuoco» (in Ucraina come a Gaza). E da sinistra a destra, ecco una delle vere sorprese dell’ultimo scorcio della corsa alle urne, questo impazzare della gara di tutti contro tutti a chi è più anti-guerra.

Marco Tarquinio, l’ex direttore di Avvenire candidato nelle liste dem, può dire quel che dice («Se le alleanze invece dell’umanità difendono la guerra, allora è il caso di scioglierle», e il riferimento è alla Nato) perché il clima lo consente. E la replica di Schlein ieri oltre imbarazzata appare deboluccia: «Tarquinio è un indipendente nelle nostre liste. La linea che vale è quella del partito e noi siamo per la difesa dell’Ucraina e per un percorso di pace».

Ancora più imbarazzati di lei nel Pd sono i riformisti, i lettiani, i franceschiniani, figure come Filippo Sensi e tutti quelli, sempre più in difficoltà rispetto al neo-pacifismo andante, che a destra e a sinistra la pensano come un Premio Nobel, il poeta Czeslaw Milosz nel suo «Abbecedario» (Adelphi, 1997): «La stupidità europea ha un nome. Si chiama ristrettezza di vedute. Questa stupidità impedisce di capire che il mondo è un sistema di vasi comunicanti» e che ciò che pare lontano è invece vicinissimo e «familiare». In questo caso il pericolo russo. Ma che importa: pace! pace! pace!

E così gli «ostinati ucraini» - così ormai si parla di loro e il refrain elettoralistico è «basta inviare armi a Kiev» - sono diventati soggetti negativi un po’ per tutti nella campagna delle Europee.

IL VANNACCISMO

E il vannaccismo - il pacifismo filo-putiniano del generale candidato dalla Lega - prende spazio un po’ dappertutto, al punto di ricreare l’asse giallo-verde, ma in salsa arcobaleno, tra il Carroccio e M5S dove Conte attacca i governi delle democrazie occidentali che ci starebbero «trascinando verso la terza guerra mondiale».

Il senso di responsabilità atlantista di figure come il presidente Mattarella ma anche del commissario Ue, Paolo Gentiloni, fatica in questo contesto. Nel quale perfino Giorgia Meloni, che prima sulla difesa dell’Ucraina insisteva sempre, tende ultimamente a parlarne sempre meno. Ben sapendo quanto alla sua destra il pacifismo senza se e senza ma dilaga e può insidiarla elettoralmente.

I FLUSSI

Però, poi, bisognerà vedere quanto la pace sarà determinante nell’urna. E qui vale la pena di chiedere a un esperto di flussi elettorali. Di sondaggi in questa fase non si può parlare, ma di tendenze sì, e Antonio Noto, analista attentissimo, spiega: «Non sono le svolte degli ultimi dieci giorni a far cambiare scelta di partito a un elettore pacifista. Quelli che si sono posizionati prima degli altri sul fronte arcobaleno, M5S e Lega, restano i più adatti ad attirare quel tipo di consensi». C’è un’altra considerazione.

«In questa campagna elettorale è mancato il tema forte, tipo gli 80 euro che contribuirono assai - incalza Noto - a dare a suo tempo il 41 per cento a Renzi. E allora, nel vuoto di proposte e allo stesso tempo nell’escalation della guerra, la pace si è presa la scena elettorale sempre di più. Ma non parlerei di svolta pacifista dei partiti. Semmai di svolta rassicurante dei partiti». E viene da crederci se un politico tutto d’un pezzo, atlantista ed europeista doc, come il ministro e leader azzurro Tajani, ieri ha detto di fronte alle forzature della Nato e anche dell’alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell: «La Costituzione impedisce l’uso delle armi contro la Russia». Appunto, un intervento rassicurante.

Ancora Noto: «L’armiamoci e partiamo, che si sente a livello di certe istituzioni internazionali e cancellerie europee, sta molto preoccupando i cittadini italiani. E dunque è partita, secondo me, più che la gara a chi è più pacifista la gara a chi sa rassicurare meglio gli elettori spaventati. Meloni questo sta facendo». Ma se non lei, altri più che tranquillizzare le masse le aizzano. Perché anche il pacifismo è una faccia del populismo.