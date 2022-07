Lavrov minaccia l'Ucraina: «Attaccheremo oltre il Donbass. Con armi a lungo raggio a Kiev, gli obiettivi si allargano»

La Russia punta oltre il Donbass. «Gli obiettivi geografici» dell'invasione russa dell'Ucraina sono cambiati. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, precisando in un'intervista rilasciata ai media russi che le forze di Mosca intendono «liberare» Kherson, Zaporizhzhia e un certo numero di altre regioni. «Quando c'è stata una riunione dei negoziatori a Istanbul, c'era una geografia e la nostra disponibilità ad accettare la proposta ucraina si basava sulla geografia della fine di marzo. Oggi, la geografia è diversa. Non è solo la Dpr e la Lpr (le autoproclamate Repubbliche di Donetsk e Luhansk che compongono il Donbass, ndr) , è anche la regione di Kherson, la regione di Zaporizhzhia e una serie di altri territori», ha affermato Lavrov.

Il capo della diplomazia russa ha quindi minacciato che se l'Occidente fornirà a Kiev armi a lungo raggio, «gli obiettivi dell'operazione speciale in Ucraina si sposteranno ulteriormente», ribadendo che la «denazificazione» e «smilitarizzazione» dell'Ucraina rimangono rilevanti per l'esercito russo.

