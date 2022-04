Lavrov, l'amante e la escort: la foto del ministro degli Esteri che imbarazza il Cremlino

Una foto del ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, con una escort imbarazza il Cremlino. L'immagine è stata scattata durante la visita ufficiale di Lavrov in Giappone a fine marzo 2018, durante la quale il ministro ha incontrato il suo omologo giapponese Taro Kono. Tra le altre cose, il ministro ha chiesto ai suoi colleghi giapponesi di localizzare Sergei Skripal e sua figlia Yulia, che erano state avvelenate con Novichok a Salisbury all'inizio di quel mese. La foto di gruppo è stata ottenuta da The Insider e New Lines. Sono presenti nell'istantanea anche l'amante Svetlana Polyakova.

Glad we could help with this - @michaeldweiss obtains photographic evidence that in 2018 Russian Foreign Minister Sergei Lavrov was on official diplomatic business to Japan with his mistress, oligarch Oleg Deripaska — & a Russian sex worker | @newlinesmag https://t.co/YWw5RL7u7n — Eliot Higgins (@EliotHiggins) April 20, 2022

Foto di Lavrov con una escort, chi è

La escort sarebbe Ekaterina Lobanova. Dovrebbe trattarsi di una "sex worker" molto nota in Russia, con numerose foto hot su Naked.me e Peasex.com. The Insider ha utilizzato il software di riconoscimento facciale Microsoft Azure e altri programmi simili per verificare che sia effettivamente la ragazza squillo. I risultati hanno confermato che Lobanova e la persona nella foto con Lavrov e Deripaska sono la stessa persona. In uno scatto particolarmente bollente, viene presentata sdraiata su un divano nero ricamato completamente nuda (a parte calze e scarpe). Viene descritta come "giovane ragazza bionda riccia".

La risposta del Ministero degli Esteri russo

Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo Lavrov, «ha ignorato la richiesta» quando il sito web New Lines ha provato a contattarla.