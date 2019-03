Viaggiare e mangiare per 60mila euro l'anno: ma per il lavoro dei sogni bisogna essere vegani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viaggiare, mangiare ed essere pagato 50mila sterline all’anno, poco meno di 60mila euro. Tutto ciò è realtà, ma con un’avvertenza: si mangia vegano. E’ questo l’inconsueto annuncio pubblicato sul sito web della, una impresa inglese che produce cibo veg.«Stiamo cercando una persona esperta con un palato eccellente, per portare nuove e innovative ricette nel Regno Unito come nostro nuovo direttore del gusto. Sarai responsabile della ricerca, quindi del gusto, testando nuovi ingredienti e ricette esotiche, che saranno messi e inclusi nei nostri prodotti». Si propongono viaggi verso Turchia, Cile, Messico e Giappone, alla scoperta di nuovi ingredienti a base vegetale. Ovviamente, le spese di viaggio, alloggio e pasti sono incluse tra i benefit aziendali.Tra le esperienze richieste: almeno tre anni nel settore alimentare oppure come chef. E' preferibile una laurea in Scienze alimentari.Un'ultima avvertenza: nonostante la società rivolga la sua attività ai vegani, al candidato non viene richiesto di esserlo, ma dovranno mangiare veg solo al lavoro.