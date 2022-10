Quattro donne trovano lavoro al Polo Sud: dovranno contare i pinguini e gestire l'ufficio postale

Quattro donne sono state selezionate per dei lavori insoliti in Antartide: gestire l'ufficio postale, il negozio di articoli da regalo più a sud del mondo e contare i pinguini. Port Lockroy, l'ufficio postale che funge anche da museo, è stato chiuso dall'inizio della pandemia di COVID-19 e in preparazione della riapertura, l'Antarctic Heritage Trust del Regno Unito ha pubblicato quattro posizioni di lavoro: leader di base, direttore delle poste, responsabile di negozio e osservatore della fauna selvatica.

Hanno ricevuto 4.000 domande per riempire le posizioni di lavoro e quattro donne, Clare Ballantyne, Mairi Hilton, Natalie Corbett e Lucy Bruzzone sono state scelte. Vicky Inglis, che in precedenza aveva lavorato lì, tornerà per 10 settimane come leader del team per aiutarle a sistemarsi. Il team lavorerà per cinque mesi a Goudier Island nella penisola antartica, abbandonando tutte le "comodità domestiche".

Fortunatamente lavoreranno e vivranno nel periodo di luce, poiché il continente ha circa sei mesi di luce diurna durante i suoi mesi estivi, da ottobre a febbraio, e sei mesi di oscurità nei mesi invernali, da marzo a settembre.

Le quattro donne condivideranno il loro spazio con una colonia di pinguini gentoo, che saranno incaricate di contare, come parte dell'impiego dato dal trust per monitorare e proteggere gli uccelli. Il motivo? Quello di preservare il patrimonio antartico britannico e tenere sotto controllo l'impatto uslla fauna selvatica.

LA FORMAZIONE

Le donne inizieranno la formazione questo mese, comprese le lezioni di "pinguinologia" e riceveranno anche una formazione di primo soccorso. Si imbarcheranno nella loro missione all'inizio di novembre e rimarranno in Antartide fino a marzo 2023.

LE QUATTRO DONNE

Clare Ballantyne è stata nominata direttore delle poste e si occuperà di gestire circa 80.000 cartoline (spedite da Port Lockroy ogni anno). Di recente ha conseguito un master in scienze della terra e ha lavorato come addetta alle pulizie e assistente alle vendite all'Università di Oxford.

«Non vedo l'ora di entrare nell'isola di Goudier e immegermi nell'odore cacofonico e pungente dei pinguini, nello sfondo dei ghiacciai e delle montagne del Fief...e poterla chiamare casa per i prossimi mesi» ha detto.

Mairi Hilton avrà il ruolo di osservatrice della fauna selvatica. Sarà incaricata di contare la popolazione di pinguini e di tenere d'occhio nuovi piccoli e nidi. Hilton ha recentemente conseguito un dottorato di ricerca in biologia della conservazione in Australia. Ha partecipato a spedizioni di ricerca sulla fauna selvatica nell'Amazzonia peruviana e a Trinidad e Tobago.





Natalie Corbett sarà la responsabile del negozio. Si occuperà del negozio di articoli da regalo che può ricevere fino a 18.000 visitatori durante la stagione. Ha una formazione nella vendita al dettaglio e ha anche una propria attività, la quale crea accessori artigianali per animali domestici ispirati ai suoi tre cani da salvataggio. Corbett, che si è sposata a giugno, consapevole di dover lasciare il marito per qualche mese ha detto che la sta trattando come una «luna di miele da solista».

Lucy Bruzzone ricoprirà il ruolo di capo della base. Gestirà la squadra, coordinerà tutte le visite alle navi e lavorerà con i leader della spedizione. In precedenza aveva completato una spedizione artica di tre mesi alle Svalbard, l'area tra la Norvegia e il Polo Nord.