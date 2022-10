Inviano assegno per pagargli il lavoro 6 mesi dopo, la denuncia: «È nullo, non lo posso incassare»

Gli inviano l'assegno per pagare il lavoro sei mesi dopo, ma ora non è nullo e non lo può incassare. La storia è stata raccontata da un utente di Reddit. Il pagamento era stato stato emesso il 14 aprile di quest'anno, ma è arrivato solo lo scorso 10 ottobre. E di conseguenza, visto che sono passati 6 mesi, il dipendente non ha potuto incassarlo.

«Non voglio fare causa»

L'uomo che ha denunciato quanto accaduto vive in Nevada, ma non vuole fare causa. «Purtroppo non ci sono i soldi per farlo - lamenta -, altrimenti farei causa a loro per molto più di questo. Non mi sorprende affatto che l'abbiano fatto, spesso sottraevano a me e ai miei colleghi ore di stipendio ogni settimana e ci sgridavano per aver chiesto spiegazioni, dicendo che erano solo occupati e sovraccarichi e che avrebbero risolto il problema la prossima volta».

La segnalazione

Paese che vai, regola che trovi. C'è chi indica che della questione potrebbe occuparsene il Dipartimento del Lavoro. Perché? Hanno inviato il pagamento ben oltre i termini di legge e con un modulo di pagamento che era già nullo al momento dell'invio. In sostanza, non avrebbero nemmeno provato a pagarlo. Un utente indica che una rapida e-mail con una foto del documento, in cui si chiede un assegno sostitutivo, con l'aggiunta del dipartimento del lavoro del proprio stato, dovrebbe far accelerare l'invio dell'assegno sostitutivo.