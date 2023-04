Laura Delava, infezione fatale: campionessa di powerlifting, 18 anni, muore nel giro di 24 ore

Laura Delava, una campionessa belga di powerlifting, è morta meno di un giorno dopo essersi ammalata di una grave infezione. Un amico ha dato la notizia sui social: la 18enne di Liegi è morta lunedì 24 aprile a causa di un malore, a circa 24 ore da quando ha scoperto di essere malata. Laura ha iniziato a fare powerlifting la scorsa estate ed è diventata campionessa nazionale nella sua categoria con quattro record nazionali solo lo scorso settembre, all'età di 17 anni.

Malore 24 ore dopo l'infezione, Laura muore a 18 anni

Un post sul suo profilo Instagram recita: «Annuncio con il cuore spezzato la morte del nostro raggio di sole, Laura Delava. I parenti ricorderanno il suo buon umore, la sua determinazione, la sua forza di volontà e un carattere sacro e forte». La famiglia di Laura terrà una cerimonia privata e un tributo prima della sepoltura della sua urna sabato 29 aprile. Secondo il post di Instagram, lunedì alle 13:00 un medico ha annunciato le «condizioni inguaribili» di Laura. Tantissimi i messaggi sotto il post con i ricordi degli amici e dei conoscenti.

Vincent Di Liberto, del club locale Powerlifting Waterloo, ha scritto: «Desidero esprimere le mie più sincere condoglianze e auguri di coraggio a tutta la sua famiglia, a nome mio e del club. Laura rimarrà per noi un'atleta speciale, sia per il suo potenziale che per la sua simpatia». Un altro account, che ha affermato di conoscere personalmente Laura, ha scritto: «Morire così giovane è impensabile, è lì che vedi che nessuno è al sicuro. Riposa in pace Laura».