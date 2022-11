Re Carlo III, libero l'uomo che ha lanciato uova al monarca: non potrà più portarne con sé in luogo pubblico

È stato arrestato ma poi rimesso in libertà nel giro di poche ore l'uomo che ha lanciato le uova al re Carlo III, mancandolo per poco, nella città di York (Gran Bretagna). Si tratta di uno studente di 23 anni: Patrick Thelwell. Al ragazzo è stato imposto il divieto di avvicinarsi al re e di trasportare uova in pubblico, a qualsiasi titolo.

Il lancio di uova al re

La contestazione al sovrano con il lancio di uova è avvenuta l'8 novembre, quando Carlo III si trovava insieme alla consorte Camilla a York per inaugurare una statua dedicata alla regina Elisabetta. Patrick Thelwell ha lanciato tre uova contro il re, mancandolo per poco al grido di «L'Inghilterra è un paese costruito sul sangue degli schiavi». Subito dopo è stato messo a terra da quattro uomini della polizia e arrestato. Il ragazzo è stato anche contestato dalla folla che ha gridato "Dio salvi il Re" e, secondo il suo stesso racconto, sarebbe stato attaccato violentemente dalle persone, che lo hanno "afferrato per i capelli" tanto che gli agenti lo hanno sottratto al linciaggio.

Patrick Thelwell, chi è l'uomo che ha lanciato le uova al re

Thelwell afferma di avere idee repubblicane, è stato in passato candidato a un'elezione locale dal partito dei Verdi britannici per poi aderire alle proteste del movimento ecologista radicale Extinction Rebellion. Il suo gesto, ha spiegato era una denuncia del passato storico coloniale del Regno Unito.

