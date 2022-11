Tanzania, aereo di linea si schianta nel lago Vittoria: recuperati 15 passeggeri ma si temono vittime

Il maltempo, la manovra disperata e lo schianto: nel tentativo di atterrare a Bukoba, un aereo di linea della compagnia PrecisionAir si è schiantato nel Lago Vittoria, in Tanzania. Almeno 15 persone sono state recuperate, secondo le prime informazioni. Non è ancora certo quante persone fossero a bordo, si temono vittime.

Precision Air flight plunges into Lake Victoria when landing at Bukoba Airport in Tanzania, authorities say rescue operations underway



