Mercoledì 29 Maggio 2024, 17:20 - Ultimo aggiornamento: 17:27

Un assedio lento, costante fino a lambire la regione di Donetsk. Le forze armate russe hanno attuato quattro assalti separati con veicoli blindati contro posizioni ucraine lungo la linea del fronte orientale negli ultimi giorni, un modo per Mosca anche per sondare l'entità delle forze di di difesa di Kiev nella regione di Donetsk, secondo una valutazione del Newsweek.

Mosca e gli attacchi meccanizzati

«Le truppe russe hanno attaccato tra lunedì e martedì a est della città strategica di Chasiv Yar e a nord-ovest dell'ex roccaforte ucraina di Avdiivka - riporta nel suo rapporto il think tank statunitense Institute for the Study of War ( ISW ) - Mosca ha anche effettuato attacchi meccanizzati più grandi a sud-ovest della capitale regionale controllata dalla Russia, la città di Donetsk, e nel villaggio di Staromayorske, non lontano dal confine di Donetsk con la vicina regione di Zaporizhzhia».

La Russia non ha fatto «progressi significativi», ma probabilmente sperava di testare le risposte dell’Ucraina dopo una “prima ondata” di attacchi russi nell’Ucraina nord-orientale, ha valutato l’ISW. Le forze del Cremlino hanno aperto un nuovo fronte nella regione nord-orientale di Kharkiv in Ucraina all’inizio di questo mese, guadagnando rapidamente territorio vicino al confine. Alla fine della scorsa settimana, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha affermato che le truppe di Kiev avevano stabilito «il controllo del combattimento dell’area di confine in cui sono entrati gli occupanti russi» a Kharkiv, apparentemente contraddicendo i rapporti dei funzionari russi. Fin dall’inizio, funzionari ucraini e analisti occidentali hanno affermato che, nonostante la nuova offensiva nel nord-est, i combattimenti sono continuati nell’est del paese, dove la Russia ha concentrato gran parte delle sue risorse in più di due anni di guerra su vasta scala.

L'esercito ucraino ha ripetutamente segnalato i combattimenti più feroci a est di Pokrovsk, una città di Donetsk situata a nord-ovest di Avdiivka, che la Russia controlla da febbraio. «Mosca voleva costringere l'Ucraina a deviare le scarse risorse dalla regione orientale di Donetsk a Kharkiv», hanno detto i funzionari di Kiev. Secondo gli analisti la Russia ha lanciato gli attacchi a Kharkiv per sfruttare al meglio il breve periodo prima che gli aiuti militari statunitensi, approvati dai legislatori alla fine del mese scorso, iniziassero a rafforzare le truppe ucraine.

La Russia sonda il terreno

Dunque la Russia probabilmente stava testando per vedere se esistessero «opportunità» anche lungo la linea del fronte che serpeggiava attraverso Donetsk, riferice l’ISW. Newsweek ha contattato il Ministero della Difesa russo per un commento via e-mail. La Russia «è avanzata marginalmente» vicino a Staromayorske e a nord-ovest di Avdiivka, ha detto il think tank, ma non ha registrato guadagni russi vicino a Chasiv Yar o Novomykhailivka, a sud-ovest della città di Donetsk. Le forze armate ucraine hanno dichiarato in un aggiornamento martedì sera, ora locale, che la Russia ha «attaccato intensamente» a nord-ovest di Avdiivka, compresi attacchi aerei. Mosca ha avuto «un successo parziale» in alcune aree, ha detto Kiev, senza specificare altro. E il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le sue forze hanno «migliorato» le loro posizioni a nord-ovest di Avdiivka.