La pistola Glock che rivoluzionò il mondo delle armi

Giovedì 28 Dicembre 2023, 11:20

La morte di Gaston Glock riporta in evidenzia la storia della famosa pistola che porta il nome del suo inventore. L'ingegnere austriaco Gaston Glock sviluppò negli anni '80 questa arma innovativa che rivoluzionò il mondo delle pistole semiautomatiche grazie alla sua leggerezza e alla sua resistenza. La Glock ha guadagnato rapidamente popolarità tra le forze armate e le forze dell'ordine in tutto il mondo per la sua affidabilità e semplicità di utilizzo. La sua fama è stata ulteriormente amplificata grazie alle apparizioni nei film hollywoodiani, contribuendo a consolidare la sua presenza nella cultura popolare. Gaston Glock muore all'età di 94 anni, inventò la pistola che porta il suo nome