La Nato addestra 30mila soldati in Norvegia: manovre terra-mare-aria con un esercito composto da 27 Paesi

La Russia ha rifiutato di inviare osservatori alle imminenti manovre militari che coinvolgono decine di migliaia di truppe dai paesi della Nato alla fine di questo mese in Norvegia, ha affermato oggi l'esercito norvegese. La più grande esercitazione Nato prevista per quest'anno, (Cold Response 2022) riunirà circa 30.000 soldati provenienti da 27 nazioni. Da metà marzo all'inizio di aprile si addestreranno a terra, in mare e in aria, schierando truppe per aiutare un paese Nato attaccato.

APPROFONDIMENTI UCRAINA Ucraina, Putin (sotto pressione) promette soldi ai militari. I... IL SUPPORTO Ucraina, l'Italia ferma i container di armi. Per ora solo...

Sergio Romano: «Putin potrà anche vincere la guerra, ma alla fine perderà. Il mondo lo sta isolando»

Come al solito, gli Stati membri dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), inclusa la Russia, sono stati invitati a inviare osservatori per seguire l'esercitazione, che era stata pianificata molto prima dell'offensiva militare russa in Ucraina la scorsa settimana.

«La Russia ha ringraziato per l'offerta di inviare osservatori durante “Cold Response 22”, ma ha rifiutato», ha detto il portavoce dell'esercito norvegese Preben Aursand. Le truppe straniere sono già arrivate in Norvegia. Il numero delle truppe annunciate per partecipare è diminuito: inizialmente era stimato a oltre 40.000, ora è stimato a circa 30.000.

Chi sono i «nazisti ucraini» di cui parla Putin? Dal ruolo nella guerra del Donbass al battaglione Azov

«Alcune nazioni hanno scelto di utilizzare le loro truppe in altri modi», ha affermato Preben Aursand, senza fornire ulteriori dettagli. Oltre ai membri della Nato, Finlandia e Svezia, due nazioni che sono ufficialmente non allineate ma dove il dibattito sull'adesione è stato riacceso dall'invasione russa dell'Ucraina, dovrebbero entrambe inviare contingenti. Gli Stati Uniti e il Regno Unito schiereranno un gruppo da battaglia di portaerei ciascuno durante l'esercitazione.