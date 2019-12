ROMA «Non abbiamo condiviso gli accordi con la Turchia che, a nostro parere, non sono legittimi perché hanno definito limiti marittimi senza coinvolgere la Grecia. La priorità in Libia resta quella della stabilità». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso dell'audizione al Comitato Schengen. «Ieri c'è stato un incontro tecnico sulla Conferenza di Berlino, e siamo più ottimisti sulle conclusioni dell'incontro per un cessate il fuoco. Lavoriamo ogni giorno con tutti i soggetti che interferiscono per favorire il cessate fuoco», ha sottolineato. © RIPRODUZIONE RISERVATA