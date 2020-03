La maledizione del '20: ogni 100 anni arriva un'epidemia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Smarrimento e paura rischiano in questi giorni difficili di portarci su una strada sbagliata e farci credere cose che non sono vere, pur di trovare una spiegazione a quello che sta accadendo. Le uniche informazioni a cui far fede sono quelle ufficiali diramate dagli Organi competenti come l'Organizzazione Mondiale della Sanità o l'Istituto Superiore della Sanità. Premesso questo, gli amanti dei complotti in una situazione come quella che stiamo vivendo, hanno pane per i loro denti. Ecco quindi che spunta la 'maledizione del '20', secondo la quale ogni 100 anni il mondo viene colpito da un'epidemia. Ma le cose non stanno propriamente così e vi spieghiamo perché. Crediti foto@Shutterstock, @Kikapress