La Grecia è fuori dalla crisi: stop al controllo dei capitali. Il premier Mitsotakis su Twitter: «Ora tornino investimenti»

Fuori dalla crisi: la Grecia ha ufficialmente posto fine alle ultime restrizioni bancarie negli anni del default economico che aveva messo in ginocchio il Paese. La decisione, annunciata la scorsa settimana, è entrata in vigore oggi, quando sono stati revocati, tra l'altro, i limiti sulle transazioni commerciali internazionali, sui prelievi in contanti all'estero e sul denaro inviato agli studenti che studiano all'estero. I controlli sui movimenti dei capitale erano stati decisi nel 2015, in occasione di uno stallo nella trattativa tra gli istituti internazionali e i precedenti governi greci, che portò alla chiusura delle banche per tre settimane e a severi limiti imposti ai prelievi bancari. In seguito agli accordi per il salvataggio del Paese, le restrizioni sono state gradualmente smantellate, fino all'ultimo atto entrato in vigore oggi. «L'abolizione dei controlli sui capitali è una condizione necessaria per attrarre gli investimenti e la crescita», ha twittato soddisfatto il premier Kyriakos Mitsotakis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA