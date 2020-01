BRUXELLES Il conflitto in Libia e la situazione in Iran e Iraq saranno al centro della prima sessione plenaria del Parlamento Europeo del 2020, la settimana prossima a Strasburgo. Martedì pomeriggio, informa l'Eurocamera, i deputati discuteranno degli «ultimi sviluppi in Libia e degli sforzi che mirano a prevenire un conflitto internazionale» con l'Alto Rappresentante Ue per gli Affari Esteri Josep Borrell. Sempre martedì pomeriggio, i deputati dibatteranno anche degli ultimi sviluppi della situazione in Iran e in Iraq. Anche in questo caso in Aula per la Commissione interverrà Borrell. © RIPRODUZIONE RISERVATA