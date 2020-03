BRUXELLES Charles Michel, presidente del Parlamento europeo ha parlato stamane con la cancelliera Merkel e il presidente francese Macron per discutere la preparazione del videovertice del G7 che si terrà questo pomeriggio e le misure necessarie nello Spazio Schengen per permettere la libera circolazione delle merci che trasportano le derrate alimentari e il materiali necessario agli ospedali e alla popolazione per proteggersi dal coronavirus (mascherine), ha indicato una fonte Ue. La libera circolazione delle persone nello Spazio Schengen è messa in discussione ormai dopo che la Germania ha deciso di controllare le frontiere con Francia, Austria, Danimarca e Lussemburgo. La Repubblica Ceca ha annunciato che seguirà la strada tedesca. © RIPRODUZIONE RISERVATA