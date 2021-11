Kyle Rittenhouse assolto per il duplice omicidio durante le proteste razziali in Usa. «Legittima difesa»

Kyle Rittenhouse, accusato di aver ucciso all'età di 17 anni, nell'estate del 2020, con un fucile due persone e di averne ferita una terza durante le proteste razziali a Kenosha, Wisconsin, esplose dopo l'uccisione di Jacob Blake, afroamericano di 29 ammazzato dalla polizia, è stato assolto da tutte le contestazioni che gli erano state mosse.

APPROFONDIMENTI WISCONSIN Wisconsin, il video di Kyle: il 17enne col fucile fa il giro del... STATI UNITI Los Angeles, afroamericano ucciso dalla polizia: tensione e... WISCONSIN Wisconsin, due morti negli scontri per il caso Blake: arrestato...

Il giovane nel corso del dibattimento ha sostenuto di aver agito per legittima difesa contro i manifestanti. Il verdetto era atteso da tre giorni in una città blindata per il timore di proteste.

Col fucile durante le proteste: il video subito virale

Kyle Rittenhouse, sostenitore del suprematismo bianco, sceso in strada con il fucile durante le proteste in Wisconsin per il caso Jacob Blake, era stato immortalato in un video diventato subito virale. Il giovane, supporter di Trump e attivista del movimento per i diritti dei bianchi "Blue Lives Matter", era ripreso mentre camminava lungo le strade di Kenosha, la città americana in cui sono scoppiate le proteste, imbracciando un fucile AR-15, per poi essere circondato da alcuni manifestanti che lo avevano fatto cadere a terra. Il ragazzo si era rialzato, aveva puntato il fucile contro i manifestanti e aveva fatto fuoco. Uno di loro si era accasciato, senza vita, subito. Anche un altro manifestante era rimasto ucciso dai colpi di Kyle, che, dopo essersi rialzato, si era diretto verso la polizia.

Le proteste dei Black Lives Matter

«Non ho fatto nulla di sbagliato, mi sono difeso». Così ha affermato dal banco dei testimoni Kyle Rittenhouse, a giudizio per aver sparato con il suo fucile automatico contro i partecipanti alle proteste di Black Lives Matter. Il giovane, che partecipava alle pattuglie di 'vigilanti' armati in risposta alle proteste esplose dopo l'uccisione di Jacob Blake, ha sempre affermato di aver agito per legittima difesa, essendosi sentito minacciato da Joseph Rosenbaum, e Anthony Huber, le due vittime, che avrebbero tentato di strappargli l'arma che aveva in mano. «Io non volevo dover uccidere nessuno quella notte», ha detto il ragazzo nella testimonianza che è stata molto emotiva, caratterizzata da diversi duri interventi del giudice per censurare alcune domande ritenute troppo aggressive dei procuratori. Tanto che ad un certo punto il giudice - che già nel corso di alcune udienze aveva preso delle decisioni controverse, come quella di vietare che i due uomini uccisi da Rittenhouse fossero indicati come «vittime» - aveva interrotto l'udienza e fatto ritirare la giuria, con gli avvocati della difesa pronti a invocare la non validità dell'intero processo, il cosiddetto «mistrial».