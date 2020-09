L'emiro del Kuwait Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah è morto all'età di 91 anni. Lo annuncia la televisione di Stato interrompendo le trasmissioni, trasmettendo versetti del Corano e citando una nota del palazzo reale.



BREAKING — Kuwait's ruler, Emir Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah, has died at the age of 91 pic.twitter.com/hSeAUVDUlA

— DAILY SABAH (@DailySabah) September 29, 2020