Ku Klux Klan sfila con fiaccole e croci celtiche: «Sono estremisti di destra», la polizia indaga Foto Mappa

Ultimo aggiornamento: 20:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Espulso e non più tollerato in quasi tutti gli Stati Uniti, ilè apparso a sorpresa in un cantone svizzero allarmando residenti e forze dell'ordine. La processione dei razzisti, con tutto l'armamentario di fiaccole, cappucci e tonache imbrattate di sangue (vernice rossa), è apparsa la scorsa serata a Svitto, un centro a sud di Zurigo , come riporta il sito Blick Nessuno ha pensato a una pessima trovata di carnevale ed è stata anzi chiamata la polizia cantonese. Tra l'altro in un ambiente ristretto come quello del cantone elvetico ci sono già sospetti su chi potrebbe aver voluto portare in Svizzera il razzismo americano contro gli afroamericani sostenuto dal Klan da metà del 1800 agli anni 60 del secolo scorso, con inaudite pagine di sangue. Ora il KKK negli States non riunirebbe più di 8mila persone, comunque tenute sotto controllo perché non è più tollerabile alcun appoggio alle discriminazioni e alla violenza, sottolineata dagli incappucciati svizzeri anche ricorrendo all'esibizione di croci celtiche.Secondo il quotidiano di Zurigo la fiaccolata è opera degli estremisti di destra legati a gruppi quali Blood and Honour e Arian Brotherhood. La polizia ha aperto un'indagine.