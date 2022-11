Krisu Wu condannato a 13 anni di carcere per «abusi sessuali e stupro»: nei guai l'ex popstar

L'ex popstar sino-canadese Kris Wu dovrà scontare 13 anni di carcere, colpevole di abusi sessuali e stupro, a conclusione di una storia che nell'estate del 2021 sollevò molto scalpore in Cina rilanciando il movimento MeeToo.

Wu è stato condannato a «11 anni e sei mesi di reclusione per stupro», ha riferito il tribunale del distretto di Chaoyang a Pechino, aggiungendo che il popolare artista «è stato anche condannato a un anno e dieci mesi di reclusione per il reato di raduno di persone per commettere adulterio», dovendo nel complesso scontare una «mandato di 13 anni» prima dell'esplusione.

