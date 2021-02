Klubradio chiusa, l'Ue si appella a Budapest: «Motivazioni discutibili». E la redazione si sposta online

L'Unione europea ha condannato la chiusura dell'emittente ungherese Klubradio, l'unica che critica apertamente la maggioranza del premier Viktor Orban. La radio ungherese ha infatti chiuso ufficialmente stanotte, dopo il ritiro della licenza a seguito di un ritardo nel notificare alle autorità quanta musica ungherese avrebbe mandato in onda. Un'inadempienza che in Ungheria viene punita, ma che sembra venga infranta regolarmente anche da altre emittenti. Motivazioni ritenute «molto discutibili», che hanno spinto le autorità europee ad appellarsi direttamente a Budapest: «Quando l'Ungheria applica le norme Ue sulle frequenze - scrive Christian Wigand, uno dei portavoce della Commissione europea - dovrebbe rispettare la carta dei diritti fondamentali, che includono la libertà di espressione, informazione e di impresa», così Wigand. L'Ue ha poi chiesto all'Ungheria di consentire a KlubRadio di continuare a trasmettere, specificando che le frequenze «possano continuare a essere utilizzate» evitando così dei «danni irreparabili al padrone delle frequenze».

Today, the last major independent radio station in #Hungary, Klubrádió, goes to court to overturn a decision by the Hungarian Media Council to reject the renewal of its licence. The station has been a thorn in Viktor Orbán’s side. If it fails, it will fall silent in five days

