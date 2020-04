Kim Jong-Un operato, giallo sulle condizioni del leader nord coreano. La Cnn: «È grave», ma Pyonyang smentisce

Giallo sulle condizioni di Kim Jong-un, il leader nord coreano, che sarebbe stato operato il 12 aprile e secondo la Cnn verserebbe in gravi condizioni. Pyonyang però smentisce: «il leader nordcoreano non è malato, nè in gravi condizioni», ha riferito l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, citando fonti ufficiali del governo nordcoreano.

Secondo il Daily Nk, sito basato a Seul e gestito in prevalenza da disertori del Nord, la salute di Kim sarebbe peggiorata negli ultimi mesi a causa di tabagismo, obesità ed eccesso di lavoro: così il leader avrebbe subito un intervento cardiovascolare il 12 aprile. Il leader nordcoreano starebbe recuperando i postumi operatori in una villa sul monte Kumgang, resort nella contea orientale di Hyangsan, dopo l'intervento avuto in un ospedale del posto. «La mia impressione è Kim fosse in difficoltà per i problemi cardiovascolari dallo scorso agosto e che la situazione fosse peggiorata dopo le ripetute visite al monte Paektu», ha riferito una fonte a Daily Nk, in merito alla montagna simbolo della famiglia Kim e sacra per l'intera nazione, dove il leader si fece ritrarre più volte al galoppo sul suo cavallo bianco nello scenario suggestivo delle prime nevi. Kim, nella ricostruzione, sarebbe partito per l'ospedale dopo aver presieduto la riunione dell'11 aprile del politburo del Partito dei Lavoratori, ultimo evento al quale è apparso. La scorsa settimana Pyongyang ha lanciato diversi missili a corto raggio, considerati da Seul parte delle celebrazioni del 15 aprile dedicate al compleanno del nonno del leader, il 'presidente eternò Kim Il-sung. I dispacci dei media del Nord, rispetto al passato, non diedero conto della presenza alle operazioni di Kim Jong- un.



Anche un funzionario governativo della Corea del Sud ha espresso scetticismo al quotidiano 'Korea Herald' sulle indiscrezioni diffuse dalla Cnn. Le congetture sulle condizioni di salute del dittatore nordcoreano, in realtà, si sono moltiplicate dal 15 aprile, perchè Kim Jong- Un non ha partecipato, come ha sempre fatto, all'annuale visita al mausoleo dedicato al nonno Kim Il-Sung, fondatore della Repubblica Popolare Democratica di Corea, morto nel 1994. Secondo il 'Daily Nk', quotidiano online con sede nella Corea del Sud, ma specializzato in questioni sul regime nordcoreano, Kim Jung- un sarebbe stato sottoposto il 12 aprile a un intervento cardiovascolare che si è reso necessario a causa del 'fumo eccessivo, dell'obesità e del sovraffaticamento da lavorò.

